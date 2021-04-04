Украинский комик дядя Жора огрошил публику срочным известием
Как передает Politeka.net, 45-летний Вадим Мичковский (настоящее имя артиста) опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором обратился к украинцам (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, юморист, переживший весной 2020 года микроинсульт, снова загремел в больницу. В этот раз артисту делали операцию на сердце. Дядя Жора рассказал о своем состоянии и обрадовал публику, тем, что его уже выписывают.
"На данный момент уже отхожу, все хорошо, все отлично и сегодня уже выписываюсь домой, - сообщил он. - Лег на небольшую операцию... Ну, как, операция на сердце. Проблемка очень "популярная" и может касаться многих".
По словам комика, операция была плановой, и прошла удачно.
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Мичковский поблагодарил украинцев за поддержку и пожелал здоровья в ответ: "Я просто в шоке, меня торкнуло, реально мотивирует и поддерживает... Спасибо вам большое, сколько много хорошего вы мне написали!".
Пользователи пожалали артисту быстрого восстановления. Откликнулись, в том числе, и его коллеги-звезды: ведущий Юрий Горбунов, шоумен Андрей Джеджула и певица Ольга Цибульская.
"Выздоравливай, Дядя Жора!!"
"Бегом домой и будь здоров!!! ❤️"
"Выздоравливай и в строй! 🙌"
"Много сил вам, энергии и быстрого восстановления. Вдохновитель и живчик, вы и вся ваша семья пример для многих. Любим вас, поправляйтесь😍"
"Берегите себя и скорейшего выздоровления 🔥❤️🙌! Миру нужен здоровый дядя Жора👏"
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