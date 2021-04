16-тирічна дочка Олі Полякової Маша підігріла інтерес до своєї особи, записавши відео під час прийняття ванни

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Маша вирішила покрасуватися перед своїми шанувальниками у ванній, показавши, як приймає водні процедури.

Дівчина розмістила відео під трек Kim Drakula "Paparazzi". Полякова-молодша плаває у ванній і "ліпсіт" знамениту пісеньку, в якій мова йде про любов фанатки до свого кумира.

"Малюк, ти будеш знаменитий, я буду переслідувати тебе, поки ти не полюбиш мене", ("Baby, you'll be famous, Chase you down until you love me, Papa-paparazzi", - наспівує Маша.

Після чого в сторіс з'явилися відео зі спальні Маші, де вона веде зйомку з маскою з ріжками-вушками, які виростають з її милої голови.

"Хлопці, я думаю кожен з вас знає, що під час карантину я зазвичай живу на дачі. І мої виїзди до Києва досить рідкісна ситуація. Тому завтра я б хотіла для вас зняти мій рідкісний виїзд до Києва, так що обов'язково дивіться за моїми завтрашніми історіями."

"Всіх люблю, всіх цілу", - підсумувала Полякова.

Нещодавно Маша Полякова знову відзначилася скандальною витівкою, показавши своїм передплатникам середній палець. Дівчина з хлопцем позували на одному з мостів. На першому знімку дочка Полякової вальяжно сперлася об огорожу і задерла ногу. При цьому вона також підняла руку, виставивши на загальний огляд свій середній палець.

Нагадаємо, що дочка Полякової здивувала новою скандальною витівкою: "Матері часу немає вихованням зайнятися!"

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової влаштувала хлопцеві незабутні відчуття: "моїм яйцям капець..."

Також Politeka писала, що дочка Полякової в мереживному бюсті змусила про себе говорити: "Господи, а яка вона буде через років 10..."