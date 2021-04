16-тилетняя дочь Оли Поляковой Маша подогрела интерес к своей особе, записав видео во время принятия ванной

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Маша решила покрасоваться перед своими поклонниками в ванной, показав, как принимает водные процедуры.

Девушка разместила видео под трек Kim Drakula "Paparazzi". Полякова-младшая плавает в ванной и "липсит" знаменитую песенку, в которой речь идет о любви фанатки к своему кумиру.

"Малыш, ты будешь знаменит, Я буду преследовать тебя, пока ты не полюбишь меня", ("Baby, you'll be famous, Chase you down until you love me, Papa-paparazzi", - напевает Маша.

После чего в сторис появились видео из спальни Маши, где она ведет съемку с маской с рожками-ушками, которые вырастают из ее милой головы.

"Ребята, я думаю каждый из вас знает, что во время карантина я обычно живу на даче. И мои выезды в Киев довольно редкая ситуация. Поэтому завтра я бы хотела для вас снять мой редчайший выезд в Киев, так что обязательно смотрите за моими завтрашними историями."

"Всех люблю, всех целую", - подытожила Полякова.

