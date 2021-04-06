Що буде з виплатами

Українцям повідомили, як буде відбуватися підвищення пенсій у 2021 році

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

Шмигаль зазначив, що індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень, що на 20% більше, ніж за березень 2020. Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень, індексація стосувалася 8 млн українських пенсіонерів.

Крім того, з 1 квітня розпочато індексацію для пенсіонерів, які працюють, - вона торкнеться 400-600 тисяч осіб. Розмір підвищення буде визначатися індивідуально і залежатиме від страхового стажу і від заробітної плати (доходу).

Також з 1 липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Зросте й мінімальна пенсія.

А з 1 жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів у віці 75-80 років.

Чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям стартуватиме з 1 грудня.

Українці бурхливо відреагували на таке повідомлення.

«Дали на пляшку олії», «Черговий невдалий проект від уряду, накопичувальна система не буде працювати в нашій країні, запитайте у будь-якого фінансиста, в результаті люди отримають те ж саме, що при радянському союзі на ощадних книжках», «По палці ковбаси додали. Чудовий результат», «А чому перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів відбувається не щорічно, а раз на 2 роки, інфляція не дивиться на ці 2 роки. І по-друге за понаднормові 12 років мені доплачують аж 127 гривень, це посміховисько», «А ви порахували, на скільки виросли тарифи, збільшився індекс інфляції?», - пишуть у коментарях.

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