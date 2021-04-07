Відома модель Емілі Ратаковскі шокувала не тільки користувачів мережі, але і перехожих на вулиці, влаштувавши гарячу фотосесію

Як передає Politeka.net, в Instagram існує безліч фан-акаунтів відомої моделі, і поки новоспечена матуся займається новонародженим дитинкою, фан-паблік продовжують публікувати цікаві фото до того, як завагітніла модель.

В цей раз з'явилося кілька фото, на яких Емілі в ультра-короткій міні сукні на тонких бретелях пройшлася по вулиці, бентежачи перехожих.

Дівчина позувала в сукні, що обтягує фігуру, яка підкреслювала всі принади моделі-тонкий стан, пишні груди, довгі ноги знаменитості. На одному фото в кадр потрапили перехожі, рожевоволоса Огрядна жінка у вільному одязі здивовано спостерігала за тоненькою Емілі, яку оточила ціла зграя фотографів.

На фото чітко видно осина талія, плоский живіт, пишний бюст зірки... Багато фанатів заздрять Емілі, адже вона навіть не ходить в спортзал, але все одно худенька і струнка. Замість тренувань, модель вважає за краще піші прогулянки, пробіжки з подругами або розслаблюючу йогу два рази в тиждень.

Шанувальники прокоментували фотографії:" Люблю це","спекотна красуня"...

Нещодавно Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, чим шокували фанатів. Чорний гольф з довгими рукавами і вельми значним вирізом показав пишний бюст моделі у всій красі.

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