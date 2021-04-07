Відома модель Емілі Ратаковскі шокувала не тільки користувачів мережі, але і перехожих на вулиці, влаштувавши гарячу фотосесію
Як передає Politeka.net, в Instagram існує безліч фан-акаунтів відомої моделі, і поки новоспечена матуся займається новонародженим дитинкою, фан-паблік продовжують публікувати цікаві фото до того, як завагітніла модель.
В цей раз з'явилося кілька фото, на яких Емілі в ультра-короткій міні сукні на тонких бретелях пройшлася по вулиці, бентежачи перехожих.
Дівчина позувала в сукні, що обтягує фігуру, яка підкреслювала всі принади моделі-тонкий стан, пишні груди, довгі ноги знаменитості. На одному фото в кадр потрапили перехожі, рожевоволоса Огрядна жінка у вільному одязі здивовано спостерігала за тоненькою Емілі, яку оточила ціла зграя фотографів.
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На фото чітко видно осина талія, плоский живіт, пишний бюст зірки... Багато фанатів заздрять Емілі, адже вона навіть не ходить в спортзал, але все одно худенька і струнка. Замість тренувань, модель вважає за краще піші прогулянки, пробіжки з подругами або розслаблюючу йогу два рази в тиждень.
Шанувальники прокоментували фотографії:" Люблю це","спекотна красуня"...
Нещодавно Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, чим шокували фанатів. Чорний гольф з довгими рукавами і вельми значним вирізом показав пишний бюст моделі у всій красі.
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