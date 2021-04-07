Известная модель Эмили Ратаковски повергла в шок не только пользователей сети, но и прохожих на улице, устроив горячую фотосессию
Как передает Politeka.net, в Инстаграм существует множество фан-аккаунтов известной модели, и пока новоиспеченная мамочка занимается новорожденным ребеночком, фан-паблики продолжают публиковать интересные фото до того, как забеременела модель.
В это раз появилось несколько фото, на которых Эмили в ультра-коротком мини платье на тонких бретелях прошлась по улице, смущая прохожих.
Девушка позировала в платье, обтягивающее фигуру, которое подчеркивало все прелести модели - тонкий стан, пышную грудь, длинные ноги знаменитости. На одном фото в кадр попали прохожие, розововолосая дородная женщина в свободной одежде удивленно наблюдала за тоненькой Эмили, которую окружила целая стая фотографов.
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На фото четко видна осиная талия, плоский живот, пышный бюст звезды... Многие фанаты завидуют Эмили, ведь она даже не ходит в спортзал, но все равно худенькая и стройная. Вместо тренировок, модель предпочитает пешие прогулки, пробежки с подругами или расслабляющую йогу два раза в неделю.
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Недавно Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, чем повергли фанатов в шок. Черный гольф с длинными рукавами и весьма внушительным вырезом показал пышный бюст модели во всей красе.
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