Известная модель Эмили Ратаковски повергла в шок не только пользователей сети, но и прохожих на улице, устроив горячую фотосессию

Как передает Politeka.net, в Инстаграм существует множество фан-аккаунтов известной модели, и пока новоиспеченная мамочка занимается новорожденным ребеночком, фан-паблики продолжают публиковать интересные фото до того, как забеременела модель.

В это раз появилось несколько фото, на которых Эмили в ультра-коротком мини платье на тонких бретелях прошлась по улице, смущая прохожих.

Девушка позировала в платье, обтягивающее фигуру, которое подчеркивало все прелести модели - тонкий стан, пышную грудь, длинные ноги знаменитости. На одном фото в кадр попали прохожие, розововолосая дородная женщина в свободной одежде удивленно наблюдала за тоненькой Эмили, которую окружила целая стая фотографов.

На фото четко видна осиная талия, плоский живот, пышный бюст звезды... Многие фанаты завидуют Эмили, ведь она даже не ходит в спортзал, но все равно худенькая и стройная. Вместо тренировок, модель предпочитает пешие прогулки, пробежки с подругами или расслабляющую йогу два раза в неделю.

Поклонники прокомментировали фотографии: "Люблю это", "Жаркая красотка"...

Недавно Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, чем повергли фанатов в шок. Черный гольф с длинными рукавами и весьма внушительным вырезом показал пышный бюст модели во всей красе.

Напомним, что влажная Эмили Ратаковски, сбросив лифчик, покрасовалась перед огромным зеркалом: "Что за красота..."

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