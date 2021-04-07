Американская модель и актриса Эмили Ратаковски привыкла показывать тело без одежды на съемке и дома

Все внимание приковано к Эмили после рождения ребенка. Так как звезда не показывает себя так часто, как раньше, фанаты активно делятся архивными кадрами, вспоминая, какой же была супермодель до беременности. Удивительно стройная фигура будоражит не только поклонников.

На одном из фото девушка без малейшего смущения демонстрирует подтянутые формы в одном черном мини-бикини. Стоя перед зеркалом с банным полотенцем на голове, Ратаковски предусмотрительно прикрыла грудь руками, не показывая лишнего. При этом засветила девушка лишь ягодицы, и то частично.

Даже так кадр получился более чем провокативным. Плоский живот Ратаковски всегда вызывал много споров, ведь Эмили не любит спорт и более того, не так уж редко ест фаст-фуд. Тем не менее, выглядит она все равно весьма соблазнительно. По словам супермодели, ей действительно повезло с генами, и она этому рада, так как занятия в спортзале не любит больше всего.

А свежее фото, на котором Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, повергли фанатов в шок. Черный гольф с длинными рукавами и весьма внушительным вырезом показал пышный бюст модели во всей красе. Похоже, звезда себе не отказывает и в коктейлях. На снимке можно заметить, как Ратаковски держит в руках бокал.

«Мамина ночь; Пожалуйста, не употребляйте алкоголь, если вы кормите грудью; Замечательно🧡🧡; Мам, ладно! 😂🙌; так красиво!!; я смотрю с уважением; Разве ты не кормишь грудью ... ты пьешь ??; Что за красота; Где мое приглашение; Как вы относитесь к кормлению? Думаю, они стали больше, чем раньше,; Теперь это то, что мы называем лучшим детским рестораном в городе 🍈🍈», - отвечают фанаты.

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