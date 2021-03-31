Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула грудью без белья

Знаменитость никогда не стеснялась своего тела, именно поэтому с легкостью выбирает самые откровенные образы, пишет Politeka.net. Кажется, даже в обычной повседневной жизни Ратаковски не может отказаться от демонстрации своих форм.

Так, звезду подловили во время прогулки по городу без нижнего белья. Архивные фото разместили в одной из групп, посвященных Ратаковски.

На снимках звезда была запечатлена в синем жакете на голое тело. Модель расстегнула пуговицы и сверкнула пышным бюстом. Ткань настолько ненадежно прикрывала грудь, что создавалось впечатление - сейчас все самое пикантное появится у всех на виду.

Модель подчеркнула талию пояском и завершила образ стильными очками и сумочкой.

Группа только набирает популярность, поэтому за два часа публикация собрала всего около 300 лайков.

"Королева пикантности", - написал один из поклонников.

Отметим, в одном из интервью Эмили Ратаковски призналась, что ее обнаженное тело помогает ей зарабатывать, и пока она молода, звезда будет получать выгоду.

Отметим, 8 марта Ратаковски впервые стала мамой. Звезда родила мальчика от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда.

Красотка продолжает радовать поклонников смелыми фото уже с малышом. Например, на одном из последних снимков знаменитость показала, как кормит грудью.

"Красивый мальчик", - написала Ратаковски.

Пользователи сети написали много приятного матери и малышу.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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