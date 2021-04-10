Відома співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала себе і порівняла з дочкою
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос запам'яталася українця після приходу в групу "ВІА Гра". Красуня також була в складі групи Queens, а в 2020 році перемогла в шоу "Танці з зірками". Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де частенько ділиться кадрами з особистого життя.
Цей раз не став винятком, адже Санта вирішила показати дочку, з якою вирушила на відпочинок. Малятко стояла в червоному купальнику, розставивши ніжки, і дивилася в камеру.
Через деякий час один з фанатів помітив схожість з однією з фото Дімопулос і надіслав співачці колаж. Артистка була в чорній білизні, ефектно демонструючи фігуру в схожій позі, як у дочки.
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"Підписниця прислала", - написала Санта під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Ідеальні, пішла по стопах мами".
Ми писали, що Санта Дімопулос поділилася своїм досвідом подорожі з маленькою дитиною.
Софія ще зовсім маленька, проте нещодавно Санта зважилася відправитися з нею в подорож: сім'я полетіла відпочивати в сонячний Дубай.
"Коли я вирушила з Софі вперше за межі країни, мені теж здавалося, що вона внесе якісь нові обмеження в моє життя. Виявилося все з точністю до навпаки!",- зізналася співачка.
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