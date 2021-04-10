Відома співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала себе і порівняла з дочкою

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос запам'яталася українця після приходу в групу "ВІА Гра". Красуня також була в складі групи Queens, а в 2020 році перемогла в шоу "Танці з зірками". Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де частенько ділиться кадрами з особистого життя.

Цей раз не став винятком, адже Санта вирішила показати дочку, з якою вирушила на відпочинок. Малятко стояла в червоному купальнику, розставивши ніжки, і дивилася в камеру.

Через деякий час один з фанатів помітив схожість з однією з фото Дімопулос і надіслав співачці колаж. Артистка була в чорній білизні, ефектно демонструючи фігуру в схожій позі, як у дочки.

"Підписниця прислала", - написала Санта під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Ідеальні, пішла по стопах мами".

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Софія ще зовсім маленька, проте нещодавно Санта зважилася відправитися з нею в подорож: сім'я полетіла відпочивати в сонячний Дубай.

"Коли я вирушила з Софі вперше за межі країни, мені теж здавалося, що вона внесе якісь нові обмеження в моє життя. Виявилося все з точністю до навпаки!",- зізналася співачка.

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