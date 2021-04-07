Певица Санта Димопулос рассказала поклонникам, почему отправилась на отдых в Дубай без старшего сына

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отправилась отдыхать на роскошный курорт в Дубае, но не взяла с собой старшего сына Денни, которого родила от телеведущего и шоумена Андрея Джеджулы.

В соцсети поклонники начали спрашивать, почему младшая дочь отправилась с мамой на отдых, а старший сын остался дома. В своих Instagram-сторис Санта объяснила это решение. По ее словам, ребенок отстал от школьной программы из-за удаленного обучения, так что теперь он усиленно занимается наукой. "Он сейчас целыми днями занимается, чтобы подогнать учебу. Очень отстал с онлайн-обучением. Математика, английский, украинский русский, история… Не хватает его очень, но это решение было необходимым", - рассказала Димопулос, выставив фото с сыном во время прошлого отдыха.

Также в своих сторис артиста показала снимки дочки, с которой она отдыхает. Санта, отвечая на вопрос поклонников, отметила, что всегда берет на отдых с малышкой свою няню. Кроме того, артистка заявила, что не прочь полететь на отдых и одна. "Конечно! И делала это не раз. Это время, которое полностью посвящено себе любимой", - ответила она на вопрос фолловеров.

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