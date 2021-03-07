Красуня Санта Дімопулос здивувала шанувальників яскравим фото напередодні жіночого свята і поділилася ідеями подарунків

Як повідомляє Politeka.net, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос викликала справжній фурор на головному танцювальному шоу країни. Дівчина не тільки прекрасно танцює, але і тримає себе в ідеальній формі, що неодмінно демонструє у своєму мікроблозі в Instagram. Так, напередодні жіночого свята зіркова красуня порадувала шанувальників чарівним фото, а в підписі до нього поділилася оригінальними ідеями подарунків для жінок на 8 березня.

На новому фото Санта відображена на залитій сонцем вулиці, вона млосно позує фотографу, злегка вигнувши спинку. Перед камерою красуня з'явилася в затишному білому костюмчику, який складається з облягаючої спідниці і короткої кофтинки з коміром, яка оголила ідеальний рельєфний животик. Волосся співачки розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі легкий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Дімопулос поділилася своїми ідеями подарунків для жінок, серед яких називає "впевненість у ваших почуттях", "рівноцінне партнерство", "турботу", "пріоритетність", "час удвох", "підтримку у всіх її починаннях". "Ці кілька днів весна витає в повітрі. На вулицях - дівчата з букетами, в кафе – обговорення впівголоса, «що ж їй подарувати»", - написала Санта і пояснила кожну зі своїх ідей.

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