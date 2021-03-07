Красотка Санта Димопулос удивила поклонников ярким фото в канун женского праздника и поделилась идеями подарков

Как сообщает Politeka.net, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос произвела настоящий фурор на главном танцевальном шоу страны. Девушка не только прекрасно танцует, но и держит себя в идеальной форме, что непременно демонстрирует в своем микроблоге в Instagram. Так, в канун женского праздника звездная красотка порадовала поклонников очаровательным фото, а в подписи к нему поделилась оригинальными идеями подарков для женщин на 8 марта.

На новом фото Санта запечатлена на залитой солнцем улице, она томно позирует фотографу, слегка выгнув спинку. Перед камерой красотка появилась в уютном белом костюмчике, который состоит из облегающей юбки и короткой кофточки с воротником, которая оголила идеальный рельефный животик. Волосы певицы распущены и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Димопулос поделилась своими идеями подарков для женщин, среди которых называет "Уверенность в ваших чувствах", "Равноценное партнерство", "Заботу", "Приоритетность", "Время вдвоем", "Поддержку во всех ее начинаниях". "Эти несколько дней весна витает в воздухе. На улицах – девушки с букетами, в кафе – обсуждения вполголоса, «что же ей подарить»", - написала Санта и объяснила каждую из своих идей.

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