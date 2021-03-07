Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала, как встречает выходные

На кадре Димопулос показалась в кофте и штанах, а образ дополнила бейсболкой. Красотка позировала перед зеркалом, снимая себя на телефон в спортзале. Девушка сначала показала свою фигуру, после этого перевела камеру на окно - хвастаясь солнечной погодой. В итоге Санта продемонстрировала еще несколько тренажеров, а после завершила съемку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе субботнее утро. Солнышко светит. Всем хорошего дня", - сказала Санта в ролике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

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"Санта, вы прекрасны", "Идеально", "Шикарно", "О Боги, как красиво", "Санта, вы невероятная женщина", "Аплодисменты. незаконно быть такой красивой", "Санта, на Вас не то что Диор, мешок надень - будет шикарно".

Мы писали, что украинская певица Санта Димопулос рассказала о своих предпочтениях.

"Я считаю себя новатором и еще, временами, – героиней фильма о будущем. С таким сюжетом, знаете, где мир меняется к лучшему и настает время инноваций. Мне нравится делиться с миром инновациями, нравится их замечать, находить и приводить в жизнь", - призналась певица.

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