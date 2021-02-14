Украинская певица, бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос подразнила поклонников яркими фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала снимки со своей подругой Полиной. На первом фото Димопулос в образе горячей испанки стояла рядом с подругой, держа в руках ананасы.

«Сегодня день женской дружбы и день рождения моей нереальной подруги @polinanenia. За последние несколько лет я не перестаю восхищаться этой яркой, хрупкой, достойной и сильной женщиной, со своей твёрдой позицией и развитой эмпатией, умеющей дружить, слушать, любить, поддерживать, нести свет и быть счастливой несмотря ни на что! Я счастлива, что ты есть в моей жизни, очень тебя люблю и благодарю за нашу дружбу. Ты вдохновение для всех женщин и я точно знаю, такие, целованные Богом люди как ты, меняют этот мир. Всё остальное скажу тебе сегодня на ушко», - обратилась Санта к своей подруге.

«Сантик, обнимаю крепко и благодарю. Счастлива, что заслужила вас, мои девочки», - ответила именинница.

В комментариях красотке оставили несколько приятных слов.

«Фото нереально красивое!», «Вы классные! Гуляйте, отмечайте!», «Последнее фото огонь. До вечера», - пишут пользователи сети.

Опубликовала Санта и другие горячие кадры с подружкой.

Напомним, что победительница "Танців з зірками" Димопулос очаровала загоревшим бюстом в купальнике: "Фигура мечты".

Ранее Politeka сообщала, что Санта Димопулос из «Танців з зірками» поразила откровенностями о браке: «Залог здоровых отношений...».

Портал Politeka писал, что Димопулос показала, как оставаться женственной даже в строгом костюме: «Дорого-шикарно».