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Співачка Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками особистим досвідом

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос зводить шанувальників з розуму своїми шикарними знімками.

Кілька годин тому вона поділилася з шанувальниками власними секретами успіху в будь-якому починанні і розповіла, що говорить чоловікові, коли її щось не влаштовує. Відповіді на запитання, що цікавлять шанувальників, вона опублікувала в Instagram - "історіях".

Артистка зазначила, що для досягнення успіху їй допомагають такі якості: дисципліна, системність, віра, сміливість, комунікабельність і емпатія. Але найголовніше - вміння ризикувати, висока мотивація, прагнення до розвитку і фізична витривалість.

Також Санта дала оригінальну і дієву пораду щодо вдалого особистого життя. На питання, чи каже вона чоловікові, що її щось не влаштовує, співачка чесно зізналася, що так.

"Неодмінно. Тільки не у формі претензій. Це запорука здорових і довгострокових відносин", - поділилася особистим Дімопулос.

Також раніше повідомлялося, що Дімопулос виявилася запрошена на захід з нагоди запуску нової лінійки помади від іменитого бренду.

Для цього заходу знаменитість вибрала стильний брючний костюм, який надав її зовнішності якусь родзинку. Єдиним яскравим акцентом в образі Дімопулос стала червона помада.

На короткому відео співачка показала, як фарбує губи перед дзеркалом.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос пішла по стопах Кіркорова, приголомшивши дорогущими розвагами.

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна вибухнула звинуваченнями на адресу Дімопулос.

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос розсекретила невідомі фото закулісся.