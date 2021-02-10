Українська співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала, як збирається на гламурну вечірку

Зірка покрасувалася перед камерою в новому стильному образі і поділилася отриманими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Дімопулос виявилася запрошена на захід з нагоди запуску нової лінійки помади від іменитого бренду.

Для цього заходу знаменитість вибрала стильний брючний костюм, який надав її зовнішності якусь родзинку. Єдиним яскравим акцентом в образі Дімопулос стала червона помада.

На короткому відео співачка показала, як фарбує губи перед дзеркалом.

Волосся красуня залишила розпущеним, тим самим надавши своєму вигляду жіночності і лиску.

Шанувальники артистки прийшли в захват від її нового поста.

"Нереально гарне волосся!!", "Санта, на Вас не те що Діор, мішок Одягни - буде шикарно. Ви просто сліпучі в цьому образі!", "Вау як вам личить, особливо червоні губи", "Красиво сидить на Вас костюм і волосся блищать", "яка ж ви красива!!! І не тільки зовні!", "Клас, красивий строгий і жіночний образ", "яка крута помада!!! Ви дуже красива", "сама досконалість", "найчарівніша і приваблива", "Дорого-шикарно-смачно", "шикарний костюм і модель", "ви дуже стильна і красива!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос пішла по стопах Кіркорова, приголомшивши дорогущими розвагами.

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна вибухнула звинуваченнями на адресу Дімопулос.

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