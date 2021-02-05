Відома співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос схвилювала своїми формами під час відпочинку в тропіках

Як повідомляє Politeka.net, зірка регулярно ділиться кадрами з відпустки на Мальдівах, на цей раз вона опублікувала фото, зроблене на тлі джунглів. Красуня одягла яскраво-червоний купальник з пікантним вирізом на бюстгальтері, а волосся зібрала в хвіст на потилиці.

Санта Дімопулос, що неабияк засмагла, пройшлася по піску на пляжі і покрасувалася витонченою фігурою перед густою тропічною рослинністю. Її побронзовіла шкіра і мокре волосся заблищали в яскравому сонячному світлі, а сама співачка трохи відкрила пухкі губки з зосередженим виразом обличчя.

"З недавнього часу, я відчуваю любов до червоного. Психологи кажуть, цей колір воліють владні, активні, впевнені в собі люди з сильною енергетикою, сміливістю і жагою до життя. Повністю погоджуся 😁

А Який ваш улюблений колір?",- поцікавилася Санта Дімопулос в описі.

Шанувальники зірки не змусили довго себе чекати і засипали її компліментами в коментарях:

"Ти в червоному особливо прекрасна!!!"; "Яка прекрасна😍 😍 😍 😍 😍"; "червоний-то любов"; "розкішна"; "фігура моєї мрії😍 😍 😍"; "яка шикарна фігура"; "амазонка-войовниця... Красуня..."; "Вам дуже йде цей колір ..пам'ятаю ваш сумашедше красивий червоний сарафан - я тоді прям закохалася в цей колір і ціле літо марила подібним)))".

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