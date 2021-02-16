Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос показала соблазнительный пляжный образ и рассказала о своих достижениях

Звезда поделилась задумчивым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Санта поразмышляла на тему того, как стоит относиться к тому, что не всех поставленных задач удается достичь легко и быстро.

По словам Димопулос, когда такое случается с ней, она старается вспоминать о том, чего ей уже удалось добиться. Певица перечислила некоторые из своих достижений.

«Хотела полноценную, любящую и счастливую семью. Всем сердцем мечтала родить дочь. Особенную, харизматичную, самобытную. Несколько лет грезила участием в проекте «Танцы со звёздами»…Желала, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась…Я мечтала найти близкого друга и партнёра», - написала певица.

Она подчеркнула, что все эти мечты и желания уже сбылись, поэтому она верит в то, что сможет достичь и другие цели, которые поставила перед собой.

Свой пост Санта сопроводила новым ярким фото со своего отдыха на Мальдивах. На снимке певица позирует в синем купальнике-бикини и полупрозрачной белой тунике с кружевным узором. Дополняет ее образ стильная шляпа цвета слоновой кости.

Поклонники артистки бурно отреагировали на ее пост.

«Какие классные желания!», «Рада за Вас», «Вы вдохновляете!», «Вы излучаете свет и добро», - пишут люди.

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