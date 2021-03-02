Экс-ВИА Гра и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос разгорячила публику
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала у себя в микроблоге в Инстаграм фото-воспоминание своего недавнего отдыха на Мальдивах.
Девушка блеснула аппетитной фигуркой в черном бикини. Невозможно не налюбоваться ее отменным загаром - словно шоколадка.
Босая Санта, с мокрыми волосами, продефилировала по пустующей площадке кафе. Заведение буквально утонуло в зарослях джунглей, хоть и находилось на возвышении. Столь фантастический пейзаж способен навсегда лишить сна.
Фото было сделано с помощью дрона, поэтому обзор получился шикарный.
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"Всех с весной 🤍#takemebacktomaldives 😅", - подписала кадр звезда.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов.
"Масштабненько 🔥"
"Какая вы шикарная 🌸 фигура 🔥"
"Красота, хочу на Мальдивы😍"
"Воспоминания..."
На другом подобном снимке Димопулос уже поближе похвасталась соблазнительными формами. Девушка поделилась райским наслаждением с публикой, покрутившись перед камерой в красном бикини.
"Амазонка... Воительница..Красавица...😇🌺"; "Фигура моей мечты😍"; "Роскошная 💐", - не удержались от комплиментов пользователи.
Ранее мы рассказывали, Димопулос показала свою подружку, а также соблазнила сочными ананасиками. Звезда в летнем сарафане с цветочными принтом позировала рядом с подругой, держа в руке тяжелый фрукт. В подписи она поздравила близкого человека с днем рождения, а также похвасталась тем, что женская дружба все же существует.
Напомним, что победительница "Танців з зірками" Димопулос очаровала загоревшим бюстом в купальнике: "Фигура мечты".
Портал Politeka писал, что Димопулос показала, как оставаться женственной даже в строгом костюме: «Дорого-шикарно».