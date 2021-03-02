Экс-ВИА Гра и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос разгорячила публику

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала у себя в микроблоге в Инстаграм фото-воспоминание своего недавнего отдыха на Мальдивах.

Девушка блеснула аппетитной фигуркой в черном бикини. Невозможно не налюбоваться ее отменным загаром - словно шоколадка.

Босая Санта, с мокрыми волосами, продефилировала по пустующей площадке кафе. Заведение буквально утонуло в зарослях джунглей, хоть и находилось на возвышении. Столь фантастический пейзаж способен навсегда лишить сна.

Фото было сделано с помощью дрона, поэтому обзор получился шикарный.

"Всех с весной 🤍#takemebacktomaldives 😅", - подписала кадр звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов.

"Масштабненько 🔥"

"Какая вы шикарная 🌸 фигура 🔥"

"Красота, хочу на Мальдивы😍"

"Воспоминания..."

На другом подобном снимке Димопулос уже поближе похвасталась соблазнительными формами. Девушка поделилась райским наслаждением с публикой, покрутившись перед камерой в красном бикини.

"Амазонка... Воительница..Красавица...😇🌺"; "Фигура моей мечты😍"; "Роскошная 💐", - не удержались от комплиментов пользователи.

Ранее мы рассказывали, Димопулос показала свою подружку, а также соблазнила сочными ананасиками. Звезда в летнем сарафане с цветочными принтом позировала рядом с подругой, держа в руке тяжелый фрукт. В подписи она поздравила близкого человека с днем рождения, а также похвасталась тем, что женская дружба все же существует.

Напомним, что победительница "Танців з зірками" Димопулос очаровала загоревшим бюстом в купальнике: "Фигура мечты".

Портал Politeka писал, что Димопулос показала, как оставаться женственной даже в строгом костюме: «Дорого-шикарно».