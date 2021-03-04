Украинская певица, бывшая солистка группы ВИА Гра и победительница "Танців з зірками", Санта Димопулос, рассказала о своих предпочтениях

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка откровенно призналась, что испытывает настоящую страсть ко всему новому.

«Я считаю себя новатором и еще, временами, – героиней фильма о будущем. С таким сюжетом, знаете, где мир меняется к лучшему и настает время инноваций. Мне нравится делиться с миром инновациями, нравится их замечать, находить и приводить в жизнь», - призналась певица.

Она отметила, что всегда пытается знакомиться с новинками в области медицины. Свой пост о здоровье и технологиях певица сопроводила элегантным фото. На снимке Димопулос развалилась на диванчике, распустив свои роскошные волосы. На ней были темные штаны и свитер, который прекрасно гармонировал с цветом ее смуглой кожи. Образ дополняли аккуратные сережки и колечко на пальце.

В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Ещё одно доказательство, что невозможное становится возможным! Иногда просто нужно открыть глаза», «Очень красиво», «Вауууу, круто», «Принцесса», «Такая красивая», - пишут пользователи сети.

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