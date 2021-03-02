Екс-ВІА Гра та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розпалила публіку

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в себе в мікроблозі в Instagram фото-спогад свого недавнього відпочинку на Мальдівах.

Дівчина блиснула апетитною фігуркою в чорному бікіні. Неможливо не намилуватися її відмінною засмагою - немов шоколадка.

Боса Санта, з мокрим волоссям, продефілювала по порожньому майданчику кафе. Заклад буквально потонув в заростях джунглів, хоч і знаходився на узвишші. Настільки фантастичний пейзаж здатний назавжди позбавити сну.

Фото було зроблено за допомогою дрона, тому огляд вийшов шикарний.

"Всіх з весною 🤍#takemebacktomaldives😅", - підписала кадр зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів.

"Масштабненько 🔥"

"Яка ви шикарна 🌸 фігура 🔥"

"Краса, хочу на Мальдіви😍"

"Спогад..."

На іншому подібному знімку Дімопулос вже ближче похвалилася спокусливими формами. Дівчина поділилася райською насолодою з публікою, покрутившись перед камерою в червоному бікіні.

"Амазонка... Войовниця..Красуня...😇 🌺 "; "Фігура моєї мрії😍"; "розкішна💐", - не втрималися від компліментів користувачі.

Раніше ми розповідали, Дімопулос показала свою подружку, а також спокусила соковитими ананасиками. Зірка в літньому сарафані з квітковим принтом позувала поруч з подругою, тримаючи в руці важкий фрукт. У підписі вона привітала близьку людину з днем народження, а також похвалилася тим, що жіноча дружба все ж існує.

Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зачарувала засмаглим бюстом в купальнику: "фігура мрії".

Портал Politeka писав, що Дімопулос показала, як залишатися жіночною навіть в строгому костюмі: «Дорого-шикарно».