Екс-ВІА Гра та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розпалила публіку
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала в себе в мікроблозі в Instagram фото-спогад свого недавнього відпочинку на Мальдівах.
Дівчина блиснула апетитною фігуркою в чорному бікіні. Неможливо не намилуватися її відмінною засмагою - немов шоколадка.
Боса Санта, з мокрим волоссям, продефілювала по порожньому майданчику кафе. Заклад буквально потонув в заростях джунглів, хоч і знаходився на узвишші. Настільки фантастичний пейзаж здатний назавжди позбавити сну.
Фото було зроблено за допомогою дрона, тому огляд вийшов шикарний.
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"Всіх з весною 🤍#takemebacktomaldives😅", - підписала кадр зірка.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів.
"Масштабненько 🔥"
"Яка ви шикарна 🌸 фігура 🔥"
"Краса, хочу на Мальдіви😍"
"Спогад..."
На іншому подібному знімку Дімопулос вже ближче похвалилася спокусливими формами. Дівчина поділилася райською насолодою з публікою, покрутившись перед камерою в червоному бікіні.
"Амазонка... Войовниця..Красуня...😇 🌺 "; "Фігура моєї мрії😍"; "розкішна💐", - не втрималися від компліментів користувачі.
Раніше ми розповідали, Дімопулос показала свою подружку, а також спокусила соковитими ананасиками. Зірка в літньому сарафані з квітковим принтом позувала поруч з подругою, тримаючи в руці важкий фрукт. У підписі вона привітала близьку людину з днем народження, а також похвалилася тим, що жіноча дружба все ж існує.
Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зачарувала засмаглим бюстом в купальнику: "фігура мрії".
Портал Politeka писав, що Дімопулос показала, як залишатися жіночною навіть в строгому костюмі: «Дорого-шикарно».