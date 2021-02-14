Українська співачка, колишня солістка групи ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос подражнила шанувальників яскравими фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала знімки зі своєю подругою Поліною. На першому фото Дімопулос в образі гарячої іспанки стояла поруч з подругою, тримаючи в руках ананаси.

"Сьогодні день жіночої дружби і день народження моєї нереальної подруги @polinanenia. За останні кілька років я не перестаю захоплюватися цією яскравою, тендітною, гідною і сильною жінкою, зі своєю твердою позицією і розвиненою емпатією, яка вміє дружити, слухати, любити, підтримувати, нести світло і бути щасливою незважаючи ні на що! Я щаслива, що ти є в моєму житті, дуже тебе люблю і дякую за нашу дружбу. Ти натхнення для всіх жінок і я точно знаю, такі, ціловані Богом люди як ти, змінюють цей світ. Все інше скажу тобі сьогодні на вушко", - звернулася Санта до своєї подруги.

"Сантік, обіймаю міцно і дякую. Щаслива, що заслужила вас, мої дівчатка", - відповіла іменинниця.

У коментарях красуні залишили кілька приємних слів.

"Фото нереально красиве!", "Ви Класні! Гуляйте, відзначайте!", "Останнє фото вогонь. До вечора", - пишуть користувачі Мережі.

Опублікувала Санта й інші гарячі кадри з подружкою.

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