Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала спокусливий пляжний образ і розповіла про свої досягнення

Зірка поділилася задумливим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Санта поміркувала на тему того, як варто ставитися до того, що не всіх поставлених завдань вдається досягти легко і швидко.

За словами Дімопулос, коли таке трапляється з нею, вона намагається згадувати про те, чого їй вже вдалося домогтися. Співачка перерахувала деякі зі своїх досягнень.

"Хотіла повноцінну, люблячу і щасливу сім'ю. Всім серцем мріяла народити доньку. Особливу, харизматичну, самобутню. Кілька років марила участю в проекті "Танці з зірками"...бажала, щоб моя сім'я ні в чому не потребувала...я мріяла знайти близького друга і партнера", - написала співачка.

Вона підкреслила, що всі ці мрії і бажання вже збулися, тому вона вірить в те, що зможе досягти і інші цілі, які поставила перед собою.

Свій пост Санта супроводила новим яскравим фото зі свого відпочинку на Мальдівах. На знімку співачка позує в синьому купальнику-бікіні і напівпрозорій Білій туніці з мереживним візерунком. Доповнює її образ стильний капелюх кольору слонової кістки.

Шанувальники артистки бурхливо відреагували на її пост.

"Які класні бажання!", "Рада за Вас", "ви надихаєте!", "Ви випромінюєте світло і добро", - пишуть люди.

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