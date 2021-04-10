Известная певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала себя и сравнила с дочерью
Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос запомнилась украинца после прихода в группу "ВИА Гра". Красотка также была в составе группы Queens, а в 2020 году победила в шоу "Танці з зірками". Не забывает девушка и о социальных сетях, где частенько делится кадрами из личной жизни.
Этот раз не стал исключением, ведь Санта решила показать дочь, с которой отправилась на отдых. Малышка стояла в красном купальнике, расставив ножки, и смотрела в камеру.
Через некоторое время один из фанатов заметил сходство с одной из фото Димопулос и прислал певице коллаж. Артистка была в черном белье, эффектно демонстрируя фигуру в похожей позе, как у дочери.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Звезда "Дизель шоу" Писаренко неожиданно сбежал в Россию и поразил опухшим видом: "Два совершенно разных человека"
Шоптенко из "Танців з зірками" трагически потеряла самого родного человека: "Сгорела на глазах"
Водитель лишил жизни молодую актрису, подробности трагедии: "Погибла через 10 лет после смерти знаменитой мамы"
"Ани Лорак не зря в Киеве...": украинцы разругались из-за победителя шоу "Маска"
"Подписчица прислала", - написала Санта под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Идеальные, пошла по стопам мамы".
Мы писали, что Санта Димопулос поделилась своим опытом путешествия с маленьким ребенком.
София еще совсем маленькая, однако недавно Санта решилась отправиться с ней в путешествие: семья полетела отдыхать в солнечный Дубай.
"Когда я отправилась с Софи впервые за пределы страны, мне тоже казалось, что она внесёт какие-то новые ограничения в мою жизнь. Оказалось всё с точностью до наоборот!", - призналась певица.
Напомним, фигуристая Димопулос из "Танців з зірками" потрясла роскошными формами в черном топике
А еще Politeka сообщала, что Димопулос на роскошном курорте рассказала, почему не взяла на отдых сына от Джеджулы
Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос в мини-бикини показала главные достоинства