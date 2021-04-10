Известная певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала себя и сравнила с дочерью

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос запомнилась украинца после прихода в группу "ВИА Гра". Красотка также была в составе группы Queens, а в 2020 году победила в шоу "Танці з зірками". Не забывает девушка и о социальных сетях, где частенько делится кадрами из личной жизни.

Этот раз не стал исключением, ведь Санта решила показать дочь, с которой отправилась на отдых. Малышка стояла в красном купальнике, расставив ножки, и смотрела в камеру.

Через некоторое время один из фанатов заметил сходство с одной из фото Димопулос и прислал певице коллаж. Артистка была в черном белье, эффектно демонстрируя фигуру в похожей позе, как у дочери.

"Подписчица прислала", - написала Санта под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Идеальные, пошла по стопам мамы".

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София еще совсем маленькая, однако недавно Санта решилась отправиться с ней в путешествие: семья полетела отдыхать в солнечный Дубай.

"Когда я отправилась с Софи впервые за пределы страны, мне тоже казалось, что она внесёт какие-то новые ограничения в мою жизнь. Оказалось всё с точностью до наоборот!", - призналась певица.

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