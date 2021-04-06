Популярная певица, экс-участница группы "Виа Гра", и победительница проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос показала серию пляжных фото из отдыха

Не так давно звезда снова с малышкой дочкой и мужем отправилась на отдых в Дубаи. Причем, как оказалось, других детей пара с собой не брала. Теперь эффектная акртистка с радостью показывает яркие снимки своей дочери, а также делится своими фото в разде Стори в Инстаграм.

Так, отвечая на вопросы поклонников, Санта рассказала много личного. Причем не обошлось без вопросов о ее питании и фигуре. Не секрет, что после рождения дочери артистка набрала 18 килограмм, поэтому пыталась сбросить все максимально аккуратно и подтянуть фигуру. Теперь большая часть вопросов фанатов направлена именно на эту тему.

«Мой внешний вид – это 100% работа над собой. Генетически я склонна к полноте. 172/60 (62) – рост вес, хотя мой идеальный вес становит 57-56 кг», - подметила Димопулос.

Дени со звездой также на отдых не поехал, как выяснилось, мальчик решил остаться дома, заняться подготовкой к учебе, так как сильно отстал на дистанционном обучении и теперь намерен подтянуть знания по нескольким предметам.

Также Санте пришлось отметить, что в Инстаграм она выставляет лишь 20% своей жизни и личное остается за кадром, поэтому поклонникам следует воспринимать это адекватно.

До этого в сторис Санта рассказала, что она включила "суку" и, в прямом смысле, "отвоевала себе место под солнцем".

"Когда я включила суку (не люблю быть терпилой за свои деньги), они засуетились и нашли нам три лежака. Пришел менеджер и просил прощения. Тут дело в самом обращении: Извините, у нас все занято", - это не про сервис в 5-тизвезночном отеле. И ведь смогли же найти!", - призналась Санта.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" сбежала из Украины, показав прощальное фото с дочкой: "Простите...мы...".

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