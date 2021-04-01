Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос покинула Украину со своей младшей дочерью

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Несмотря на то, что Санта в начале этого года уже летала отдыхать на солнечный курорт, певица захотела отдохнуть еще. Судя по геотегу, на этот раз она отправилась в Дубай.

Так, Димопулос поделилась снимком, на котором позирует у трапа самолета, держа на руках свою маленькую дочь Софию.

«Простите…Мы вернемся через две недели», - написала звезда.

Для путешествия она выбрала кремовый костюм из свободных штанов и свитшота, а также белые кроссовки. Ее дочка была одета во все белое.

В комментариях певица также рассказала, что впервые ее дочь полетела в самолете еще в возрасте 2 месяцев.

Поклонники Санты тут же принялись комментировать ее пост.

«Хорошего вам отдыха», «Карантин не для всех, наверное», «За что извиняться?) Счастливого отдыха», «Красотки», «Такие красотки! Очень мило!», «Какие девочки, куколки!!», «Лапочка», «Лягушка путешественница», - пишут люди.

Стоит отметить, что Димопулос не только успешно строит карьеру на сцене и занимается духовным ростом, но и тщательно следит за собой. Санта - мама двоих детей, но этого не скажешь по ее молодому и свежему виду.

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