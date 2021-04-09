Погода на вихідних дивуватиме українців
Як передає Politeka.net, прогнозом на 10 та 11 Квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, саме в ці дні в Уркаїну прийде повноцінна весна-температура повітря досягне 18 градусів вище нуля, а не в західних регіонах - до 20.
"Ночі ще залишатимуться холодними, від 2 морозу до 4 тепла, так що обережно з вечірніми провітрюваннями", - зазначила Діденко.
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У той же час фахівець попереджає, що тепла погода в Україні буде недовго.
"У другій половині наступного тижня в західній частині України, на півночі і подекуди в центральних областях, тих, що західніше, знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг", - попередила Діденко.
Синоптик уточнила, що прогноз - попередній і потребує уточнення.
Раніше ми повідомляли, що в західних регіонах України 8 квітня випав сніг.
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