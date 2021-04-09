Погода на вихідних дивуватиме українців

Як передає Politeka.net, прогнозом на 10 та 11 Квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, саме в ці дні в Уркаїну прийде повноцінна весна-температура повітря досягне 18 градусів вище нуля, а не в західних регіонах - до 20.

"Ночі ще залишатимуться холодними, від 2 морозу до 4 тепла, так що обережно з вечірніми провітрюваннями", - зазначила Діденко.

У той же час фахівець попереджає, що тепла погода в Україні буде недовго.



"У другій половині наступного тижня в західній частині України, на півночі і подекуди в центральних областях, тих, що західніше, знову очікується похолодання і навіть можливий мокрий сніг", - попередила Діденко.



Синоптик уточнила, що прогноз - попередній і потребує уточнення.

Раніше ми повідомляли, що в західних регіонах України 8 квітня випав сніг.

У мережі опублікували кадри зимової казки посеред весни. На Буковині температура опускалася до 17 градусів нижче нуля.

Також негода розгулялася і в Карпатах. На вершині гори Піп Іван температура сягала -13.

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