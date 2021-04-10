Погода в Україні 10 квітня буде сильно змінюватися протягом дня

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в суботу в Україні буде тепло вдень і дуже холодно вночі. Згідно з прогнозом, у всіх регіонах буде сонячно і сухо, проте температура повітря підніметься лише до середини дня. Тому тим, хто буде рано виходити на вулицю варто тепло одягатися.

Варто відзначити, що по всій Україні 10 квітня буде приблизно однакова погода, що буває досить рідко. Вдень температура підніметься до 10-13 градусів, а вночі опуститься до нуля, а в деяких областях – до -1 градуса. Найхолодніше вдень буде в Одеській області. Там навіть вдень температура не підніметься вище 8 градусів.

В цілому, субота і неділя стануть ідеальними для піших прогулянок і пікніків. Вже 11 квітня буде ще тепліше. Температура підніметься до 13-15 градусів. За винятком Запорізької та Донецької областей буде сухо.

Синоптики зазначають, що вже наступного тижня українці відчують прихід справжньої весни з температурою до +19 градусів. В цілому, тепла погода затримається в Україні надовго, хоч і очікуються невеликі погодні гойдалки.

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