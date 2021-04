Ікона репу, музикант DMX була госпіталізована після передозування наркотиків і подальшого серцевого нападу

Як передає Politeka.net, за словами представника його сім'ї, DMX помер у лікарні, перебуваючи під апаратом життєзабезпечення, повідомив Pitchfork.

Репер був госпіталізований 2 квітня після очевидного передозування наркотиків. З ним стався серцевий напад, коли він знаходився вдома в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Йому було 50 років. Сім'я DMX заявила для ЗМІ:

"Ми глибоко сумуємо, і хочемо повідомити, що наша кохана людина, DMX, ім'я якому Ерл Сіммонс, пішов у інший світ в лікарні. В останні кілька днів музикант був приєднаний до апарату життєзабезпечення. Ерл був воїном, який боровся до самого кінця. Він любив свою сім'ю всім серцем, і ми дорожимо часом, проведеним з ним", - заявили рідні репера.

Також рідні сказали, що музика Ерла надихала незліченну кількість шанувальників по всьому світу, і його Культова спадщина буде жити вічно.

Варто сказати, що через хворобу, з якою Ерл боровся з дитинства, бронхіальній астмі, його голос звучав з хрипотою, і був дуже пізнаваний.

Його альбом, випущений в 1999 році під назвою And Then There Was X, став мультиплатиновим. До альбому входили такі пісні як" Party Up "і"What's My Name".



DMX також знявся в декількох фільмах, найвідоміші з яких - » Ромео повинен померти«,» Наскрізні поранення «і»від колиски до могили".

