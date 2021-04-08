Белорусская актриса, сыгравшая в "Мухтаре", Белла Шпинер скончалась в возрасте 45 лет

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили коллеги актрисы в соцсети Facebook, в частности, печальная новость появилась на странице театрального критика Дмитрия Ермолович-Дащинского.

В сообщениях сказано, что актриса не смогла победить онкологическое заболевание, которое забрало женщину в столь молодом возрасте.

Актриса Юелла Шпинер родилась в 1976 году в Могилевской области. Свою жизнь женщина с юных лет посвятила искусству. В 1994-м будущая актриса окончила Минское училище искусств, в 1996-м - Минское музыкальное училище, в 2000-м - Белорусскую государственную академию искусств. Работала в Минском ТЮЗе, а также в перспективном театре "Дзе-Я?", также принимала активное участие в Республиканском театре белорусской драматургии.

Ее роли, по которым Белла запомнилась зрителю, - яркие и живые. В 2007 году женщина стала сниматься в сериалах. Зритель помнит актрису по ролям в сериалах "Мухтар.Новый след" , "Операция "Супермаркет", "Вольф Мессинг. Видевший сквозь время", "Гадание при свечах", "Журов", "Охота на гауляйтера", "Отдел "С.С.С.Р.", "Белые волки", "Куба" и других.

Также Шпинар была вокалисткой группы "Дилижанс-jazz".

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