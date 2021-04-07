Российский актер родом из Одессы Юрий Стоянов рассказал, как не смог помочь умирающему в Киеве отцу из-за безденежья

Знаменитый одессит дал интервью ведущему YouTube-канала "Эмпатия Манучи" Вячеславу Манучарову.

Юрий Стоянов вспомнил, как в 90-е у него не было денег помочь умирающему в Киеве отцу.

«В 1993 году, когда страна разваливалась, он в Киеве лежал в больнице. А у меня денег нет, ну нет денег. Какие-то я назанимал. И врач говорит: «У нас нет физраствора». И он мне дает адрес, нужно поехать на Дарницу, на окраину города, дать 200 долларов и мне выдадут две банки физраствора. Денег нет отца даже вылечить», - рассказал артист.

По словам Стоянова отец трепетно относился к его творчеству, и, вероятно, чувствовал, что «Городок» станет успешный проектом. Актер сожалеет, что отец так и не дожил до того времени, когда это случилось.

«Тогда оставался ровно год до запуска программы «Городок». Он умер, когда мы сняли первый выпуск... Я к нему приехал, а он полубезсознательный говорит: "Зачем же ты ко мне приехал? А как же там твой Городок?". Он не сказал "Как там твой БДТ?", он сказал: "Как там твой городок?". Значит, он что-то почувствовал», - рассказал актер.

«Городок» — телевизионная сатирическая программа с участием Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Выпускалась с апреля 1993 года. В ноябре 2012 года умер Илья Олейников, и в связи с этим программа была закрыта.

Всего было 439 выпусков.

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