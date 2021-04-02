В Чернигове скончалась поэтесса, глава областной организации союза писателей Украины Анна Арсенич-Баран, после выписки после коронавирусного заболевания

Как передает Politeka.net, о печальной новости известили на ее странице в Facebook, близкие и коллеги, разместили слова соболезнования поэтессе и прекрасной женщине, которая была главой кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания в Черниговском ОИППО им. К. Д. Ушинского.

"Сегодня отошла к Господу писательница, преподаватель и просто замечательный человек - Анна Арсенич-Баран. Словами трудно выразить боль утраты, ведь она навсегда останется в наших воспоминаниях и сердцах веселой, энергичной и жизнерадостной, полной сил и вдохновения", - написал архимандрит Пимен Кит.

"Господи Боже, не могу в это поверить! Уже нет с нами такой светлой, милой, жизнерадостного человека, писательницы и ученого Анны Арсенич-Баран ... Еще же недавно просматривал ее страницу ... А вчера вечером ее не стало из-за осложнений после коронавируса. Люди, берегите себя и своих родных в этот недобрый час ...", - написал глава жюри секции "Литературное творчество" в Малой академия наук Украины.

Коллеги, студенты, читатели, выражают глубокую скорбь и соболезнование родным и близким писательницы.

"Як?! Ще позавчора спілкувалися? Звідки інфа? Що сталося?... Боже мій... Не вірю...", - пишут знакомые Анны...

Сама из Ивано-Франковщины, Анна стала частичкой Черниговщины, много трудилась не только над своими работами, но и над воспитанием своих учеников...

Летом этого года поэтессе должно было исполнится 51 год. Известно, что Анна лечилась от коронавируса, и 31 марта была выписана из больницы с улучшением. По постам в соцсети, которые написаны близкими известно, что болезнь проходила с осложнениями.

Умерла она 1 апреля поздно вечером внезапно. Является автором 14 книг прозы и поэзии, антологии украинской христианской стихотворной молитвы, нескольких словарей и более 100 пособий по украинскому языку и литературе.

На днях вышел сборник стихов поэтессы:

У писательницы остались супруг (настоятель Пятницкой церкви о. Мирон) и взрослый сын Иван.

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