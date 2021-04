Икона рэпа, музыкант DMX была госпитализирован после передозировки наркотиков и последующего сердечного приступа

Как передает Politeka.net, по словам представителя его семьи, DMX умер в больнице, находясь под аппаратом жизнеобеспечения, сообщил Pitchfork.

Рэпер был госпитализирован 2 апреля после очевидной передозировки наркотиков. С ним произошел сердечный приступ, когда он находился дома в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Ему было 50 лет. Семья DMX заявила для СМИ:

"Мы глубоко скорбим, и хотим сообщить, что наш любимый человек, DMX, имя которому Эрл Симмонс, ушел в мир иной в больнице. В последние несколько дней музыкант был подсоединен к аппарату жизнеобеспечения. Эрл был воином, сражавшимся до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним", - заявили родные рэпера.

Также родные сказали, что музыка Эрла вдохновляла бесчисленное количество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно.

Стоит сказать, что из-за болезни, с которой Эрл боролся с детства, бронхиальной астме, его голос звучал с хрипотцой, и был очень узнаваем.

Его альбом, выпущенный в 1999 году под названием And Then There Was X, стал мультиплатиновым. В альбом входили такие песни как "Party Up" и "What’s My Name".



DMX также снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых — «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения» и «От колыбели до могилы».

