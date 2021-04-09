Оборвалась жизнь заслуженной журналистки Украины, главного редактора луганского телеканала "ИРТА" Каролины Полтавской

Об этом сообщил ее друг Владимир Ландик на своей странице в Facebook, передает Politeka.net. По его словам, Полтавская работала до последнего, но болезнь оказалась сильнее. У нее отказали почки, жила на диализе.

"Нас постигло страшное горе. Умерла бессменный организатор и руководитель НТРК ИРТА - К аролина Леонидовна Полтавская. Ц арствие небесное. В ечная память", - говорится в сообщении.

Полтавская более 20 лет проработала журналистом, специализировалась на криминальных расследованиях. В 2020 году получила Почетное звание "Заслуженный журналист Украины".

Женщина много лет возглавляла телеканал "ИРТА". После того, как в 2014 году действующий директор НТРК бросил оборудование и уехал, спасаясь от войны, сотрудникам пришлось тоже разъехаться. Каролина вместе с коллегой возобновили вещание телеканала в освобожденном Северодонецке. Порой приходилось работать даже под обстрелами.

Пользователи выражают свои соболезнования в комментариях, не веря в трагедию:

"Боже мой! Как это! не могу поверить!"

"Ужас, я ее хорошо знала"

"Какой ужас! Царствие ей небесное! Прекрасный человек и профессионал с Большой Буквы!((("

"Скорбная весть, в которую невозможно поверить. В расцвете сил, таланта. Царствие небесное, Светлая память, соболезнования"

"Ужас! Как это возможно ? Шок! Примите мои искренние соболезнования! Столько энергии, жизни в этом человеке! Не могу поверить Светлая память!!"

"В расцвете творческих сил, такая молодая... Искренние соболезнования родным, близким и всему коллективу телеканала ИРТА"

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