Вагітна дружина українського співака Віктора Павлика влаштувала домашній переполох напередодні пологів
Як передає Politeka.net, влітку зоряне сімейство чекає поповнення. Вже відомо, що у пари народиться син, якого вони планують назвати Михайло. Катерина Репяхова, яка молодша за чоловіка майже на 30 років, активно готується до пологів.
У себе в мережі дівчина показує, які вітаміни п'є, які книги читає, і які аналізи здає. Також Катя вирішила провести розхламування в квартирі, щоб звільнити місце для нових речей.
На одному зі сторіс Репяхова показала, як "вигнала" чоловіка з дому з величезним сміттєвим пакетом і коробкою.
"Злегка перебрала непотрібне", - підписала відео Катя.
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"Я в шоці...Я в повному шоці...", - тільки й зміг проговорити Павлик, виходячи зі сміттєвими пакетами на вулицю.
Після грандіозного прибирання дружина Павлика зізналася, що переборщила і натрудила спину. Дівчина зазначила, що їй довелося годину лежати на дивані – відходити від прибирання.
Раніше ми писали, що дружина Павлика показала чоловіка в несподіваному амплуа. На фото в сторіс 55-річний артист постав в шоломі і шкіряній куртці. Виявляється, музикант ганяє на мотоциклі.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика без сорому показалася в прозорому боді, наплювавши на думку чоловіка і мами: "це занадто".
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