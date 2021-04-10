В Україні з січня 2022 року в черговий раз підвищать вимоги для отримання пенсії в 60 років

В результаті частина українців залишиться без виплат. Про це йдеться в законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Вимоги по стажу збільшаться на 12 місяців. Всі, хто не виконає умови, повинні будуть працювати до 63 або 65 років:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

у 65 років виходитимуть на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Кілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців, оскільки податки, які платять ті, хто працює не покривають витрати на забезпечення виплат.

Чому підвищують пенсійний вік:

тривалість життя зростає у всіх країнах;

українці, які досягли 60-річчя, все ще залишаються працездатними і можуть продовжувати будувати кар'єру;

народжуваність падає у всіх розвинених і країнах, що розвиваються, людей, які молодше 60 років, стає все менше;

підвищення пенсійного віку дозволяє скорочувати число пенсіонерів.

Зазначимо, в Україні на період чинного в країні карантину пенсійні послуги можна отримувати онлайн-режимі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також доступний мобільний додаток "Пенсійний фонд". Серед іншого, можна дистанційно оформити пенсію.

Для дистанційного оформлення пенсії в Україні потрібно:

увійти на портал електронних послуг ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис (Кеп), або за допомогою системи електронної ідентифікації GovID;

вибрати розділ " заява на призначення пенсії»;

заповнити запропоновану анкету;

прикріпити до заяви відскановані копії необхідних для призначення пенсії документів;

вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення (паперове або у вигляді пластикової картки);

вибрати спосіб інформування по етапах обробки заяви;

підписати заяву електронним кваліфікованим підписом;

відправити заповнену форму в ПФУ.

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