Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер у купальнику спокусила видом в басейні

Будучи наймолодшою з усіх сестричок Кардашьян, Кайлі змогла відзначитися по-своєму, і ніколи не перебувала в тіні своїх старших сестер. Саме воно найпершою почала випускати косметику під своїм ім'ям, а після стала молодою мільйонеркою, яка навіть зараз здатна здивувати публіку.

Кайлі, як можна помітити, з початку своєї популярності дуже змінилася, якщо раніше дівчина боялася експериментів із зовнішністю, то тепер навіть розповіла, що в якийсь момент перестаралася зі збільшенням губ і її обличчя стало іншим.

Якщо не брати до уваги регулярної зміни зачіски, стиль Дженнер остаточно сформувався лише пару років тому. А ось переваги для пляжних луків не змінюються довгий час. Дівчина вважає за краще роздільні Бікіні на зав'язках і всіляко випинає головні достоїнства, щоб показати всю красу своїх пишних форму.

Майже кожен раз Дженнер одягає те, що точно будуть обговорювати і в Instagram, як видно, в білому крихітному ліфі Кайлі навряд чи приховала груди, хоча саму її це не збентежило.

Тепер же дієтологи помічають, що Дженнер багато працювала в залі, а її округлі стегна дісталися їй не просто так. Зокрема, мова йде саме про сідницях, на яких сконцентрована вся увага знімає Дженнер на телефон, поки сама вона швидко йде вперед, струшуючи темним волоссям.

"Не бачив тебе такий раніше; кокосова долина, так красиво; легендарна дівчинка; королева тупотить; тут немає обличчя і добре. Так краще; Чи можу я позичити це плаття після того, як ти з ним покінчиш?; Хіба вона не бачить повз силікону ???; желе трясеться, обережно", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що розкута сестричка Кім Кардашьян перетворилася на ляльку Барбі в рожевому бікіні: "романтична дівчинка".

А ще Politeka писала, що гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в прозорому вбранні показала "вишеньку на торті": "Вау, ця подача".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер хвалилася самим "соковитим", надівши білизну з ниточок:"важлива поза".



