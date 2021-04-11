Американская модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер в купальнике соблазнила видом в бассейне

Будучи самой младшей из всех сестричек Кардашьян, Кайли смогла отличиться по-своему, и никогда не находилась в тени своих старших сестер. Именно оно самой первой начала выпускать косметику под своим именем, а после стала молодой миллионершей, которая даже сейчас способна удивить публику.

Кайли, как можно заметить, с начала своей популярности очень изменилась, если раньше девушка боялась экспериментов с внешностью, то теперь даже рассказала, что в какой-то момент перестаралась с увеличением губ и ее лицо стало другим.

Если не считать регулярной смены прически, стиль Дженнер окончательно сформировался лишь пару лет назад. А вот предпочтения для пляжных луков не меняются долгое время. Девушка предпочитает раздельные бикини на завязках и всячески выпячивает главные достоинства, чтобы показать всю красоту своих пышных форму.

Почти каждый раз Дженнер надевает то, что точно будут обсуждать и в Инстаграм, как видно, в белом крошечном лифе Кайли едва ли скрыла грудь, хотя саму ее это не смутило.

Теперь же диетологи подмечают, что Дженнер много работала в зале, а ее округлившиеся бедра достались ей не просто так. В частности, речь идет именно о ягодицах, на которых сконцентрировано все внимание снимающего Дженнер на телефон, пока сама она быстро идет вперед, потряхивая темными волосами.

«Не видел тебя такой раньше; кокосовая долина, так красиво;легендарная девочка; королева топает; здесь нет лица и хорошо. Так лучше, но маловато будет; Могу я одолжить это платье после того, как ты с ним покончишь?; Разве она не видит мимо силикона ???; желе трясется, осторожно», - пишут в сети.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

А еще Politeka писала, что горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в прозрачном наряде показала "вишенку на торте": "Вау, эта подача".

Также Politeka сообщала, что осмелевшая Кайли Дженнер хвастнула самым "сочным", надев белье из ниточек: "Важна поза".