Дев'ятого квітня стало відомо про смерть чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II, принца Філіпа

Принцу Філіпу було 99 років, два місяці він не дожив до свого ювілею, передає Politeka.net. Похорон королівської особи пройде 15 квітня. Планується, що траурна церемонія не буде державною, і чоловіка королеви поховають в саду Фрогмор на території Віндзорського замку.

Онук принца Філіпа, принц Вільям, 12 квітня висловила своє співчуття, а також розповів, чому його навчив дідусь й вразив рідкісним кадром

"Століття життя мого діда було визначено служінням своїй країні і Співдружності, його дружині і королеві, а також нашій родині.

Мені пощастило тим, що я не тільки рівнявся на нього, але він і постійно був присутній в моєму дорослому житті - як в хороші, так і в найважчі дні", - написав онук Єлизавети II.

Принц Вільям вдячний долі, що його дружина, Кейт Міддлтон, познайомилася з принцом Філіпом. Також онук сказав спасибі дідусеві за його доброту.

"Я завжди буду цінувати спогад, який також закарбувався в пам'яті моїх дітей, коли їх прадід приїхав забрати їх на своїй кареті й самі дізналися про його заразливе почуття пригод, а також про його іскрометне почуття гумору!",- написав Вільям.

За словами онука Єлизавети II, вони з дружиною хочуть продовжити справу принца Філіпа.

"Мій дід був непересічною особистістю і належав до видатного покоління. Кейт і я продовжуватиму робити те, що він хотів, і будемо підтримувати Королеву в майбутньому. Я буду сумувати за дідусем, але я знаю - він хотів би, щоб ми продовжили роботу", - написав принц.

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