Погода в Україні 14 квітня буде сильно відрізнятися в залежності від регіону

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди на середу. Половина регіонів зіткнеться з дощами і зниженням температури. Весняне потепління тривало недовго і тепер температура знову впаде до 8 градусів, а вночі похолодає аж до 2. У найближчі кілька днів негода пошириться на всю територію України.

Спочатку погода зіпсується в західних регіонах, де 14 квітня йтимуть дощі, а денна температура опуститься до 8-10 градусів. Також опади очікуються в південних областях і на півночі. Правда, на півдні буде трохи тепліше. Там стовпчики термометра прогріються до 10-15 градусів тепла.

Жителям центральних областей і Сходу пощастить більше. 14 квітня вони ще зможуть насолоджуватися теплою погодою. У центральних регіонах температура підніметься до 14-16 градусів, а на сході очікується 15-17 градусів тепла. Середа буде останнім днем перед дощовим тижнем, коли можна буде насолодитися пішими прогулянками.

Відзначимо, що в цьому році весна дуже затрималася і не поспішає балувати українців хорошою погодою. У найближчий тиждень жителів усіх областей очікує незначне похолодання і опади.

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