Новий циклон принесе в Україну похолодання і опади, які поступово перейдуть із заходу на більшу частину країни

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, у вівторок, 13 квітня, в Україну увірветься новий циклон Ксандер (Xander), з приходом якого погода почне змінюватися. Справа в тому, що він принесе поле низького атмосферного тиску і опади. 13 квітня дощі накриють лише частину західних областей, проте найближчими днями вони поширяться і на решту території країни. Втім, у вівторок в більшості регіонів буде сухо і сонячно з мінливою хмарністю.

Також з приходом циклону Україну чекає похолодання. Зниження температур почнеться із Заходу країни, тому інші регіони у вівторок ще зможуть насолодитися теплом.

У західних областях вночі очікується від + 3 до +7 градусів, а вдень – від +11 до +19.

На півночі вночі стовпчики термометрів покажуть + 5 ... +7 градусів, а вдень очікується від +13 до + 16.

У центральних областях нічні температури коливатимуться від + 3 до +7 градусів, а Денні – від +12 до + 15.

На півдні вночі очікується від + 5 до +7 градусів, а денні температури коливатимуться від +10 до + 14.

Найтепліше буде в східних областях, де вночі стовпчики термометрів покажуть від + 5 до +9 градусів, а вдень повітря прогріється до+12... + 20 градусів.

У Києві погода буде сухою з мінливою хмарністю. Нічні температури коливатимуться від + 4 до +6, а вдень очікується від +12 до + 14 градусів.

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