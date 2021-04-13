Новый циклон принесет в Украину похолодание и осадки, которые постепенно перейдут с запада на большую часть страны

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, во вторник, 13 апреля, в Украину ворвется новый циклон Ксандер (Xander), с приходом которого погода начнет меняться. Дело в том, что он принесет поле низкого атмосферного давления и осадки. 13 апреля дожди накроют лишь часть западных областей, однако в ближайшие дни они распространятся и на остальную территорию страны. Впрочем, во вторник в большинстве регионов будет сухо и солнечно с переменной облачностью.

Также с приходом циклона Украину ждет похолодание. Снижение температур начнется с запада страны, поэтому остальные регионы во вторник еще смогут насладиться теплом.

В западных областях ночью ожидается от +3 до +7 градусов, а днем – от +11 до +19.

На севере ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов, а днем ожидается от +13 до +16.

В центральных областях ночные температуры будут колебаться от +3 до +7 градусов, а дневные – от +12 до +15.

На юге ночью ожидается от +5 до +7 градусов, а дневные температуры будут колебаться от +10 до +14.

Теплее всего будет в восточных областях, где ночью столбики термометров покажут от +5 до +9 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+20 градусов.

В Киеве погода будет сухой с переменной облачностью. Ночные температуры будут колебаться от +4 до +6, а днем ожидается от +12 до +14 градусов.

Напомним, мокрый снег, дожди и резкое похолодание: на Украину надвигаются сразу два циклона.

Как сообщала Politeka, резкое потепление и дожди ворвутся в Украину, устроив настоящий переполох: в каких областях испортится погода.

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