Погода в Украине 14 апреля будет сильно отличаться в зависимости от региона
Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на среду. Половина регионов столкнется с дождями и снижением температуры. Весеннее потепление длилось недолго и теперь температура вновь упадет до 8 градусов, а ночью похолодает аж до 2. В ближайшие несколько дней непогода распространится на всю территорию Украины.
Сначала погода испортится в западных регионах, где 14 апреля будут идти дожди, а дневная температура опустится до 8-10 градусов. Также осадки ожидаются в южных областях и на Севере. Правда, на Юге будет немного теплее. Там столбики термометра прогреются до 10-15 градусов тепла.
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Жителям центральных областей и Востока повезет больше. 14 апреля они еще смогут наслаждаться теплой погодой. В центральных регионах температура поднимется до 14-16 градусов, а на Востоке ожидается 15-17 градусов тепла. Среда будет последним днем перед дождливой неделей, когда можно будет насладиться пешими прогулками.
Отметим, что в этом году весна очень задержалась и не спешит баловать украинцев хорошей погодой. В ближайшую неделю жителей всех областей ожидает незначительное похолодание и осадки.
Напомним, что резкое потепление и дожди ворвутся в Украину, устроив настоящий переполох: в каких областях испортится погода.
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