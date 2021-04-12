Погода в Україні 12 квітня принесе потепління і дощі

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди на новий тиждень. Згідно з даними, в понеділок весна продовжить вступати в свої права. Температура повітря продовжить поступово підвищуватися, досягнувши + 20 градусів в окремих регіонах. При цьому, половину областей накриють дощі.

У західних регіонах, за даними Укргідрометцентру, буде сонячно і тепло. У більшості областей стовпчики термометра прогріються до 16-19 градусів. Вночі вже не буде морозів, температура опуститься мінімум до 3 градусів тепла.

У східних регіонах погоду зіпсують дощі, хоч температура повітря і буде приємною, а місцями – рекордно високою. Відзначається, що в Донецькій і Луганській областях може потеплішати до 20 градусів тепла. В інших регіонах на сході температура буде більш скромною – близько 14-18 градусів.

На півдні буде сонячно і прохолодно в порівнянні з іншими регіонами. Температура тут не підніметься вище 13-14 градусів. У Херсонській області очікуються опади.

У центральних регіонах у понеділок дощитиме, але буде тепло. Опади очікуються в Київській та Черкаській областях. Температура повітря триматиметься в районі 13-16 градусів.

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