Відома співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала свою маленьку доньку

Санта Дімопулос запам'яталася українця після приходу в групу"ВІА Гра". Красуня також була в складі групи Queens, а в 2020 році перемогла в шоу "Танці з зірками". Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де частенько ділиться кадрами з особистого життя.

Цього разу Санта Дімопулос показала свою маленьку доньку. Вона зробила фото, коли дівчинка заснула, пише Politeka.net.

Санта Дімопулос народила Софію 14 вересня 2019 року в елітній клініці в Монако. Це її перша спільна дитина Санти з теперішнім чоловіком Ігорем.

У мережі зазвичай відзначають, що дівчинка є просто копією свого батька.

Нове фото виглядає дуже зворушливо.

Відзначимо, незважаючи на те, що Софія ще зовсім маленька, Санта вже взяла її в подорож: сім'я полетіла відпочивати в сонячний Дубай.

"Коли я вирушила з Софі вперше за межі країни, мені теж здавалося, що вона внесе якісь нові обмеження в моє життя. Виявилося все з точністю до навпаки!",- зізналася співачка.

Також Дімопулос є син Даніель від цивільного шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.

Нагадаємо, Дімопулос на відпочинку похвалилася новеньким авто і не втрималася від шпагату: "вона тобі йде".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками «в міні-шортах звела з розуму засмаглими принадами:»приклад для наслідування".

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