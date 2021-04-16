Відома співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала свою маленьку доньку
Санта Дімопулос запам'яталася українця після приходу в групу"ВІА Гра". Красуня також була в складі групи Queens, а в 2020 році перемогла в шоу "Танці з зірками". Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де частенько ділиться кадрами з особистого життя.
Цього разу Санта Дімопулос показала свою маленьку доньку. Вона зробила фото, коли дівчинка заснула, пише Politeka.net.
Санта Дімопулос народила Софію 14 вересня 2019 року в елітній клініці в Монако. Це її перша спільна дитина Санти з теперішнім чоловіком Ігорем.
У мережі зазвичай відзначають, що дівчинка є просто копією свого батька.
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Нове фото виглядає дуже зворушливо.
Відзначимо, незважаючи на те, що Софія ще зовсім маленька, Санта вже взяла її в подорож: сім'я полетіла відпочивати в сонячний Дубай.
"Коли я вирушила з Софі вперше за межі країни, мені теж здавалося, що вона внесе якісь нові обмеження в моє життя. Виявилося все з точністю до навпаки!",- зізналася співачка.
Також Дімопулос є син Даніель від цивільного шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.
Нагадаємо, Дімопулос на відпочинку похвалилася новеньким авто і не втрималася від шпагату: "вона тобі йде".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос з "Танців з зірками «в міні-шортах звела з розуму засмаглими принадами:»приклад для наслідування".
Також Politeka писала, що переможниця " Танців з зірками "Дімопулос показала чоловіка, який старший за неї на 18 років:" час від часу..."