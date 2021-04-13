Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос откровенно рассказала о своих отношениях с мужем с большой разницей в возрасте
Сейчас популярная украинская певица с семьей находится на отдыхе в Дубаи, где наслаждается морем и жарким солнцем. Как сообщает Politeka.net, Санта решила поделиться новым фото с отдыха и раскрыть подробности своих отношений с мужем Игорем Кучеренко.
Тему романтических отношений певицы поднял один из ее подписчиков, который поинтересовался у звезды: «Влюбляетесь в мужа заново время от времени?».
Санта призналась, что это действительно с ней происходит.
«Постоянно. Потому что мой муж – это целая Вселенная», - написала звезда.
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Она также поделилась трогательным снимком, на котором они с супругом и дочкой Софией прогуливаются по пляжу. Певица при этом выглядит абсолютно счастливой.
Как известно, до Кучеренко Димопулос жила в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля, а в 2012 году певица вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Впрочем, через год пара развелась, а еще позже Санта призналась, что их свадьба была фейковой.
За совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко звезда вышла в 2015 году. При этом, новый избранник оказался старше ее на 18 лет. Ранее в одном из интервью Санта признавалась, что совершенно не чувствует этой разницы в возрасте.
«Мне никогда не было интересно со сверстниками. Мой круг общения – это люди старше меня, поэтому мне очень комфортно в этих отношениях…Я считаю, что с ним я выросла лет на десять, как минимум», - рассказывала певица.
Напомним, Димопулос на отдыхе похвасталась новеньким авто и не удержалась от шпагата: "Она тебе идет".
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