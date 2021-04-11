Певица Санта Димопулос поблагодарила поклонников за советы и похвасталась новым роскошным авто

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отправилась отдыхать на роскошный курорт в Дубае, откуда теперь радует фанатов яркими и солнечными кадрами. Так, в этот раз звездная красотка похвасталась покупкой роскошного автомобиля.

На новых фотографиях Санта в разны позах красуется рядом с авто насыщенного желтого цвета. Перед камерой она появилась в легком летнем образе – на ней белоснежные брюки с черным поясом и короткий топ, поверх которого она накинула белую рубашку. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и загорелое тело артистки. Ее волосы спрятаны за завязанным на голове платком, а на лице модные солнцезащитные очки. На одном из кадров видно, что Димопулос не удержалась от шпагата, который раскинула прямо на капоте новенькой тачки.

В подписи к публикации Санта написала: "Тест драйв пройден на 10 из 10. P.s: спасибо моим подписчикам, что поделились со мной контактом @crystalcarrental @kochevnik_r. Я перебрала минимум 10 car service (дотошная). И только тут мне сразу ответили, нашли что нужно, дали лучшую цену и привезли машину вовремя. И это не реклама. Это просто СПАСИБО". Фанаты тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Шикарная", "Огонь – и ты, и машина", "Она тебе идет", "Красотка", "Очень гармоничны вы с машиной", "Класс", - пишут пользователи.

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