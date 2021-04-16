Известная певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала свою маленькую дочку
В этот раз Санта Димопулос показала свою маленькую дочку. Она сделала фото, когда малышка заснула, пишет Politeka.net.
Санта Димопулос родила Софию 14 сентября 2019 года в элитной клинике в Монако. Это ее первый общий ребенок Санты с теперешним мужем Игорем.
В Сети обычно отмечают, что девочка является просто копией своего отца.
Новое фото выглядит очень трогательно.
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Отметим, несмотря на то, что София еще совсем маленькая, Санта уже взяла ее в путешествие: семья полетела отдыхать в солнечный Дубай.
Также Димопулос есть сын Даниэль от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой.
Напомним, Димопулос на отдыхе похвасталась новеньким авто и не удержалась от шпагата: "Она тебе идет".
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