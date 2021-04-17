Відома співачка Настя Каменських у леопардовому бікіні поттягнула за лямки, показуючи привабливі форми

Настя Каменських активно розповідає про те, як вона втомилася від усіх проблем і вирішила відновитися без чоловіка в Мексиці. Причому вирішила зробити це зірка зі своїми подругами і мамою. У відпустці Настя знімає реаліті-шоу, яке має показати її життя з іншого боку.

Щоб підігріти інтерес шанувальників до себе, артистка також вирішила показати яскравий кадр з відпочинку на пляжі. На фото Настя позувала в леопардовому купальнику з простим дизайном і без прикрас. Причому повернулася співачка до камери боком, хвалячись формами. Потягнувши за лямки бікіні, Каменських зробила акцент на ногах.

Дивлюся вдалину і чекаю наступну серію #Реалитидевочки. Вже цього вівторка, - написала Каменських.

Ось як реагують в мережі:

"Дуже подобатися. Настя, спасибі за твою роботу; Стара... 😂 % Яка красива жінка, дісталася якомусь патапу; красуня🔥; Любимка🔥; Ногііі😍 🔥; з такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром👏; яка ти Настя все таки молодець! ось що потрібно мужикам?)) правильно, показувати періодично їм свої принади)); прекрасна фігура. Чекаємо нові фотки.))) поглянувши в світле майбутнє...».

Як відомо, довгі роки зірка боялася і ніяковіла виставляти свої фото без обробки, так як боролася із зайвою вагою і в той період навіть не думала, що буде виставляти щось подібне. Щоб позбутися двадцяти зайвих кілограмів, зірці довелося займатися з тренером мало не щодня, змінити план харчування і звички.

Проте, ідеального результату досягти було не так просто. У своєму шоу-реаліті, яке Настя знімає в Мексиці, вона розповіла, що зараз вона відкрита і не буде ховати недоліки. Фото без обробки і фільтрів також з'явилося на фантомі. На ньому Настя з капелюхом на животі, яка приховує живіт, висловлює своє невдоволення під час бесіди.

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