Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, планує народити з дня на день

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram. Дівчина підкреслила, що її донька не поспішає з'являтися на світ. Тому вона проводить дні, які залишилися до пологів, з користю. На фото Хлистун показала свій кругленький животик у всій красі, розстебнувши сорочку.

"Отже, поки ще малятко не поспішає до нас на зустріч, я продовжую дивитися і читати, все, що пов'язано з цим прекрасним моментом як пологи і материнство. Можливо саме тому, вона так і не поспішає, батьки до кінця ще не підготовлені", - зазначила Хлистун.

За її словами, для жінок, які народжують вперше, все в новизну, тому вони прагнуть якомога більше дізнатися про майбутні пологи.

У коментарях Дарині залишили масу слів підтримки і компліментів.

"хахаха пунктуальність від тата", "яка ви красива, Даша", "Легких пологів вам!", "Даша яка ви класна", "дівчатка люблять несподівано приходити, в нічний час. Дашуня вам удачки на пологах!", "Красуня! Як вам пасує вагітність. Легких пологів", "у положенні дівчата особливо красиві", - пишуть користувачі Мережі.

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